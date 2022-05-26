Британские магазины защитили продукты от краж GPS-трекерами

В Великобритании на продукты повесили GPS-трекеры. Магазины пошли на такой шаг, чтобы снизить количество краж, сообщила «Российская газета».

Трекеры появились на изделиях из мяса. Британцы, по данным СМИ страны, все чаще стали промышлять воровством этой категории товаров. Инфляция привела к подорожанию мяса, поэтому его предпочитают красть, а не покупать. Избавиться от коробки с GPS-трекером можно на кассе.

Источник фото: соцсети

Камерами оснастили и сотрудников магазинов, чтобы они отслеживали желающих унести с собой тот или иной деликатес.