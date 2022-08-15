Британские лейбористы предложили способ экономить на электроэнергии

Высокая инфляция и дорогая электроэнергия заставили британских политиков искать выход из ситуации. Со своей идеей о введении предельного размера счета для простых жителей выступил глава Лейбористской партии Кир Стармер. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, это позволит сэкономить каждой семье до 1000 фунтов стерлингов предстоящей зимой. Заместить выпадающие доходы энергетических компаний парламентарий предложил за счет налога на прибыль для нефтяных и газовых компаний.

По данным газеты The Guardian, идея Стармера обойдется энергетикам в потерю 29 миллиардов фунтов стерлингов. При этом предлагаемый им налог покроет меньше трети. Дополнительные средства лейбористы предложили собрать за счет отмены выплат населению в размере 400 фунтов стерлингов.

Заморозку счетов авторы инициативы предложили ввести на полгода. По оценке аналитиков, опрошенных изданием, после отмены этой меры цены на энергию вырастут еще выше, если мировая стоимость энергоносителей не упадет.

По предварительному прогнозу, годовая величина платежки за электричество и тепло составит для жителей Великобритании от 3,5 тысячи до четырех тысяч фунтов стерлингов.