Мир 14 февраля 2023, 11:53 Британские контрразведчики притворились россиянами для поимки шпиона Bloomberg: агенты MI5 выдали себя за россиян для поимки охранника-шпиона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники британской контрразведки М15 выдали себя за граждан РФ, чтобы разоблачить охранника посольства Великобритании в Берлине Дэвида Баллантайна Смита в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным британской контрразведки, Смит собирал информацию для России в 2018–2021 годах. В ноябре 2020 года Смит направил российским дипломатам информацию о сотрудниках посольства Великобритании в Берлине: их адреса, телефоны, документы и фотографии.

Реклама

Чтобы разоблачить шпиона, двое агентов М15 представились сотрудниками российской разведки Дмитрием и Ириной. Скрытая камера зафиксировала, как Смит соглашается помочь в сборе информации.

Реклама

Смит предстал перед судом 13 февраля, вынесение приговора ожидается на этой неделе. Он уже признал вину в шпионаже в пользу России в ноябре 2022 года.

Полгода назад сайт британской службы контрразведки МИ-5 подвергся кибератаке.