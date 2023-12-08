Мир 08 декабря 2023, 12:40 Британские консерваторы ответили лейбористам мемом со средним пальцем Кадр со средним пальцем журналистки стал мемом британских консерваторов

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Члены Консервативной партии Великобритании, обращаясь к оппозиционным лейбористам, опубликовали в соцсети X снимок телеведущей канала «Би-би-си» Марьям Мошири, демонстрирующей средний палец. Об этом сообщила газета Standard.

«Лейбористы, когда вы спрашиваете об их планах по борьбе с нелегальной миграцией», — написали консерваторы под постом.

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Издание уточнило, что другие представители Консервативной партии потребовали удалить пост со средним пальцем. Однако авторы публикации отказались это сделать.

Ранее Марьям Мошири показала неприличный жест в прямом эфире. Позднее телеведущая извинилась перед зрителями, пояснив, что не хотела никого оскорбить.

Мошири пояснила, что вела отсчет от 10 до одного, но не убрала вовремя средний палец. Видео с британской журналисткой разлетелось по Сети и стало мемом.