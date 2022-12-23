Мир 23 декабря 2022, 21:00 Британские кибервойска занялись поиском русскоговорящих хакеров Times: спецслужбы Великобритании объявили набор хакеров со знанием русского языка Unsplash

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Британские национальные кибернетические силы объявили о поиске людей, специализирующихся на английском, русском и арабском языках. Об этом написала газета The Times.

Генерал-лейтенант Том Копинджер-Саймс сообщил изданию, что специалисты понадобились из-за «недавних предупреждений о растущей угрозе со стороны Китая, России, Северной Кореи и Ирана».

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Потенциальные хакеры должны знать такие языки программирования, такие как Python, C++, Java, JavaScript и Rust. При этом национальные кибернетические силы объявили набор специалистов в области гуманитарных наук.

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«Нам нужны люди со степенями по английскому, русскому и арабскому языкам. Некоторые из языков, с которыми мы работаем в NCF, являются машинными языками, а некоторые — человеческими», — отметил Копинджер-Саймс.

НАТО планирует задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые информационные технологии. Киберсилы Североатлантического альянса тщательно отслеживают конфликт и стремятся найти способы помочь Украине. Во время учений в Таллине киберсилы блока использовали новые технологии, в том числе искусственный интеллект.