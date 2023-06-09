Мир 09 июня 2023, 22:26 Британские истребители подняли навстречу самолетам ВКС РФ Истребители Британии сопроводили самолеты ВКС России над Балтийским морем piqsels

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ВВС Великобритании подняли истребители Eurofighter Typhoon с эстонского аэродрома Эмари навстречу самолетам ВКС России. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства, написал ТАСС.

Сначала истребители полетели навстречу российским транспортникам Ан-12 и Ан-72, которые направлялись в Калининградскую область. Затем Typhoon перенаправили к группе российских самолетов, состоявшей из двух бомбардировщиков Ту-22М и двух истребителей Су-30. Их зафиксировали над акваторией Финского залива и Балтийского моря.

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По данным министерства, российские самолеты якобы не соблюдали международные нормы, так как «не выходили на контакт с профильными районами полетной информации».

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что полеты российских военных самолетов выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Глава британских ВВС Майкл Уигстон назвал военно-воздушные силы угрозой для Великобритании и НАТО, поэтому сейчас на этом нужно сосредоточить внимание.