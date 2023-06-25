Мир 25 июня 2023, 04:55 Британские истребители 21 раз поднимались над Балтией за последние три недели AFP: британские истребители 21 раз поднимались над Балтией в рамках операций НАТО piqsels

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Британские истребители за последние три недели 21 раз поднимались в небе над Балтийским регионом в рамках операций НАТО. Так они реагировали на полеты российских самолетов, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Минобороны Великобритании.

«За последние три недели британские истребители поднимались в воздух 21 раз, чтобы ответить российским самолетам в рамках операций НАТО по патрулированию воздушного пространства в европейской части Балтийского региона», — сказано в публикации.

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В данном случае это истребители Typhoon, находящиеся сейчас в Эстонии. НАТО использует их для защиты восточноевропейского фланга в качестве самолетов быстрого реагирования.

Также ВВС Британии приняли участие в нескольких крупных воздушных учениях с союзниками по альянсу. В частности, речь идет об учениях Air Defender, проходивших в Германии с 12 по 23 июня.

Ранее сообщалось, что США перебросили на авиабазу Эмари под Таллином в Эстонии эскадрилью истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Истребители направили из Польши в Эстонию для «сдерживания агрессии в Балтийском регионе».