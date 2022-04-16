Бойцы спецназа Великобритании возобновили подготовку украинских войск. Обучение и отработка маневров проводится в Киеве, написало издание The Times.

По словам офицеров двух батальонов украинских войск, они проходили военную подготовку под руководством инструкторов из британской Особой воздушной службы (SAS). Работа велась на прошлой и позапрошлой неделях.

Как заявил капитан Юрий Мироненко, инструкторы прибыли из Великобритании, чтобы научить украинских бойцов пользоваться противотанковыми ракетами NLAW. Издание уточнило, что военный входит в батальон, дислоцированный в Оболонском районе Киева.

В Минобороны Великобритании отказались подтверждать журналистам сведения о возвращении инструкторов. Британские военные выехали с Украины в феврале.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что Украина получила поставки вооружения из 25 стран, из которых 21 входит в НАТО. В связи с предоставлением оружия МИД России направил ноты во все страны, включая США. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.