Мир 27 марта 2023, 21:53 Британские инструкторы обучали танкистов ВСУ применению снарядов с обедненным ураном — СМИ Declassified: британские инструкторы обучали танкистов ВСУ применению снарядов с ураном РИА «Новости»

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Портал Declassified UK сообщил, что британские инструкторы обучали украинских военных применению снарядов с обедненным ураном. Об этом свидетельствуют кадры документального фильма Минобороны Британии, заявили в статье.

На видео показали, как украинские солдаты стоят рядом с боеприпасами с обедненным ураном. Ранее Британия сообщала об их поставках Украине. В фильме демонстрируются разложенные на столе снаряды в числе других боеприпасов. И в этот момент танкисты ВСУ слушают лекцию американских и британских военных.

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Видео сопровождает текст, в котором говорится, что «инструкторы начинают знакомить украинских наводчиков, заряжающих и командиров с типами боеприпасов для танка Challenger 2». При этом отмечается, что снаряд с обедненным боеприпасом является «стандартным боеприпасом», которые Британия передает Украине.

Ранее врач-онколог Абдель Кадер Салем Ахмед рассказал, что применение снарядов с обедненным ураном больше всего навредит старикам и детям, радиоактивная составляющая сохраняется в окружающей среде долгие годы.