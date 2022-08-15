Британские госпитали переименовали будущих матерей в «беременных людей»

Треть британских госпиталей переименовали своих пациенток в «беременных людей» и «пользователей услуг», чтобы не обидеть трансгендерных активистов, сообщил сайт Daily Mail.

«Десятки больничных фондов приняли такой „инклюзивный“ язык, опасаясь расстроить участников трансгендерных кампаний, и, вероятно, их примеру последуют другие», — сообщил автор статьи.

В исследовании приняли участие 124 больничных фонда Национальной службы здравоохранения Великобритании, которые управляют родильными отделениями. Оказалось, треть из них, 34%, удалила термины «мать» и «женщина» со своих сайтов и других источников, а некоторые переименовали их в «пользователей услуг». Они назвали это применением «аддитивных» терминов.

Еще 15 фондов рассмотрят такую возможность в будущем. Всего 29 участников опроса заявили, что используют только слова «женщина» или «мать», когда говорят о беременности.

Статистика показала, что трансперсон среди рожениц совсем немного — из 1,3 миллиона женщин, родивших в стране за последние два года, менее 50 не идентифицировали себя как таковые.