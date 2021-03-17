Британские экономисты подсчитали во сколько обойдется построить дом на Луне в ипотеку

Развитие технологий и ухудшение экологии Земли может сподвигнуть часть людей переселиться на Луну. Но для этого там нужно возвести дома с возможностью обеспечивать себя всем необходимым. Деньги на эти цели можно взять в кредит. Британская компания Money.co.uk подсчитала, во сколько обойдется такая «лунная ипотека.

Прежде всего переселенцу нужно получить земельную лицензию на строительство дома. Цена за один акр на самом популярном участке около Моря Дождей обойдется в 95 фунтов стерлингов (10 тысяч рублей). На Море Паров участки дешевле в несколько раз: всего 14 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей).

Для постройки дома нужны инструменты и рабочие. Для того, чтобы привезти их с Земли на Луну потребуется потратить в среднем 5,8 миллиона фунтов стерлингов (597 миллионов рублей).

Экстремальные погодные условия в виде метеоритных дождей требуют создать специальные укрепления, чтобы дом не разрушился. Также нужны промышленные кондиционеры, обогреватели, двойные окна, изоляции и солнечные батареи для накопления энергии. Все материалы обойдутся в 29 миллионов фунтов стерлингов (почти три миллиарда рублей).

В общей сложности возведение дома обойдется в сумму 35 миллионов фунтов стерлингов (3,6 миллиарда рублей). С учетом процентов по ставке в банке. Ежемесячные выплаты за взятую ипотеку обойдутся в среднем в 234 тысячи фунтов стерлингов (23,6 миллиона рублей) в месяц.

В эти расчеты не входят лунные теплицы для организации производства питания, а также механизмы для рециркуляции воды. Все они стоят отдельных денег, но в случае ипотеки не предусмотрены.