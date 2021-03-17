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    17 марта 2021, 23:46

    Британские экономисты подсчитали во сколько обойдется построить дом на Луне в ипотеку

    Анатолий Минкин

    Развитие технологий и ухудшение экологии Земли может сподвигнуть часть людей переселиться на Луну. Но для этого там нужно возвести дома с возможностью обеспечивать себя всем необходимым. Деньги на эти цели можно взять в кредит. Британская компания Money.co.uk подсчитала, во сколько обойдется такая «лунная ипотека.

    Британские экономисты подсчитали во сколько обойдется построить дом на Луне в ипотеку

    Прежде всего переселенцу нужно получить земельную лицензию на строительство дома. Цена за один акр на самом популярном участке около Моря Дождей обойдется в 95 фунтов стерлингов (10 тысяч рублей). На Море Паров участки дешевле в несколько раз: всего 14 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей).

    Для постройки дома нужны инструменты и рабочие. Для того, чтобы привезти их с Земли на Луну потребуется потратить в среднем 5,8 миллиона фунтов стерлингов (597 миллионов рублей).

    Экстремальные погодные условия в виде метеоритных дождей требуют создать специальные укрепления, чтобы дом не разрушился. Также нужны промышленные кондиционеры, обогреватели, двойные окна, изоляции и солнечные батареи для накопления энергии. Все материалы обойдутся в 29 миллионов фунтов стерлингов (почти три миллиарда рублей).

    В общей сложности возведение дома обойдется в сумму 35 миллионов фунтов стерлингов (3,6 миллиарда рублей). С учетом процентов по ставке в банке. Ежемесячные выплаты за взятую ипотеку обойдутся в среднем в 234 тысячи фунтов стерлингов (23,6 миллиона рублей) в месяц.

    В эти расчеты не входят лунные теплицы для организации производства питания, а также механизмы для рециркуляции воды. Все они стоят отдельных денег, но в случае ипотеки не предусмотрены.