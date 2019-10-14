Британские экоактивисты собрались заблокировать здание MI5

Борцы с климатическими изменениями во вторник, 15 октября планируют перекрыть дороги возле главного здания MI5. На улицы выйдет более 1,4 тысячи человек, пишет издание.

В понедельник в аэропорту Лондон-Сити, обслуживающий в основном деловые районы города, так как он предназначен для самолетов с коротким взлотом и посадкой, были отменены десятки рейсов из-за демонстраций. Также митингующие устроили акции у здания одной из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock и у Банка Англии.

«Мы выступаем у BlackRock, потому что эта нью-йоркская компания является крупнейшим в мире сторонником уничтожения тропических лесов», — заявили экоактивисты.

Толпа расходилась только для того, чтобы могли проехать машины скорой помощи.