Британские экоактивисты собрались заблокировать здание MI5
Лондонские экоактивисты нацелились заблокировать здание государственной службы безопасности (контрразведки) Великобритании MI5, сообщил The Independent.
Борцы с климатическими изменениями во вторник, 15 октября планируют перекрыть дороги возле главного здания MI5. На улицы выйдет более 1,4 тысячи человек, пишет издание.
В понедельник в аэропорту Лондон-Сити, обслуживающий в основном деловые районы города, так как он предназначен для самолетов с коротким взлотом и посадкой, были отменены десятки рейсов из-за демонстраций. Также митингующие устроили акции у здания одной из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock и у Банка Англии.
«Мы выступаем у BlackRock, потому что эта нью-йоркская компания является крупнейшим в мире сторонником уничтожения тропических лесов», — заявили экоактивисты.
Толпа расходилась только для того, чтобы могли проехать машины скорой помощи.