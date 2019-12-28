Британские чиновники по ошибке слили в Сеть адреса знаменитостей

Файл с личными данными награжденных был доступен на правительственном сайте Соединенного Королевства в течение нескольких часов.

Всего было награждено более тысячи британских подданных, среди которых оказались композитор и певец Элтон Джон, барабанщик группы Queen Роджер Тейлор, кинорежиссеры Стив Маккуин и Сэм Мендес, а также экс-лидер Консервативной партии Великобритании Иэн Данкан Смит. Награды получили и высокопоставленные сотрудники МИД, полиции и спецслужб Великобритании.

На данный момент с ними связываются сотрудники управления британского комиссара по информации, чтобы предупредить их об утечке.

В свою очередь, секретариат британского британского правительства официально извинился перед награжденными, пояснив, что черновой вариант новогоднего списка награжденных с личными адресами был опубликован по ошибке.

«Данная информация была удалена с сайта в максимально короткий срок. Мы приносим извинения всем, кого это коснулось, и в настоящий момент выясняем, как это произошло», — сообщается в заявлении официального представителя секретариата.