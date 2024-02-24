24 февраля 2024, 17:08
Британские банки назвали условие конфискации российских активов
Bloomberg: банки призвали Британию показать правовую базу до изъятия активов РФ
Великобритания должна установить правовые принципы для конфискации замороженных российских активов. Такое условие поставили перед правительством страны международные банки, сообщило агентство Bloomberg.
«В противном случае оно (британское правительство — прим. ред.) рискует потенциальными потрясениями для мировой финансовой системы и подвергает институты судебным искам», — говорится в публикации.
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Отмечается, что некоторые банкиры и юристы Британии предупредили, что громкие конфискации активов могут ударить по репутации Соединенного королевства как международного финансового центра и вызвать вопросы о верховенстве закона.
Ранее о том, что конфисковать замороженные российские активы за рубежом «не так просто, как может показаться», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак предупреждала, что этот шаг может привести к большим проблемам для международной валютной системы.
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