Мир 24 февраля 2024, 17:08 Британские банки назвали условие конфискации российских активов Bloomberg: банки призвали Британию показать правовую базу до изъятия активов РФ РИА «Новости»

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Великобритания должна установить правовые принципы для конфискации замороженных российских активов. Такое условие поставили перед правительством страны международные банки, сообщило агентство Bloomberg.

«В противном случае оно (британское правительство — прим. ред.) рискует потенциальными потрясениями для мировой финансовой системы и подвергает институты судебным искам», — говорится в публикации.

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Отмечается, что некоторые банкиры и юристы Британии предупредили, что громкие конфискации активов могут ударить по репутации Соединенного королевства как международного финансового центра и вызвать вопросы о верховенстве закона.

Ранее о том, что конфисковать замороженные российские активы за рубежом «не так просто, как может показаться», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак предупреждала, что этот шаг может привести к большим проблемам для международной валютной системы.