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    10 апреля 2022, 07:42

    Британские аналитики допустили вероятность роста счетов за газ и свет на 50%

    Оксана Кириллова

    Специалисты Библиотеки палаты общин британского парламента допустили вероятность роста счетов для потребителей газа и электроэнергии в октябре 2022 года на величину вплоть до 50%. Материалы доклада привел RT.

    Британские аналитики допустили вероятность роста счетов за газ и свет на 50%

    Британские аналитики сделали выводы, проанализировав уровень цен на энергоносители за последний год.

    «В марте 2022 года Комитет по денежной политике Банка Англии оценил возможное повышение верхнего предела цен в октябре 2022 года примерно в 35%. Другие комментаторы предположили, что он может вырасти на величину вплоть до 50%», — отметили эксперты.

    По их данным, в начале марта цены уже были примерно в 10 раз выше уровня марта 2021 года. С тех пор они немного снизились, однако все еще сильно превышают прошлогодний уровень.

    «Рост цен, с которым потребители уже столкнулись, вызвал обеспокоенность касательно его воздействия на уязвимые домохозяйства, в особенности те, которые страдают от „топливной нищеты“ и могут не иметь возможности нормально отапливать свои дома», — подчеркивается в тексте документа.

    Аналитики признали, что росту цен во многом поспособствовали антироссийские санкции и возможность введения эмбарго на российские энергоресурсы.

    Ранее немецкие ученые констатировали, что Германия будет зависеть от российского газа еще не менее двух лет.