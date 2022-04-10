Британские аналитики допустили вероятность роста счетов за газ и свет на 50%

Специалисты Библиотеки палаты общин британского парламента допустили вероятность роста счетов для потребителей газа и электроэнергии в октябре 2022 года на величину вплоть до 50%. Материалы доклада привел RT.

Британские аналитики сделали выводы, проанализировав уровень цен на энергоносители за последний год.

«В марте 2022 года Комитет по денежной политике Банка Англии оценил возможное повышение верхнего предела цен в октябре 2022 года примерно в 35%. Другие комментаторы предположили, что он может вырасти на величину вплоть до 50%», — отметили эксперты.

По их данным, в начале марта цены уже были примерно в 10 раз выше уровня марта 2021 года. С тех пор они немного снизились, однако все еще сильно превышают прошлогодний уровень.

«Рост цен, с которым потребители уже столкнулись, вызвал обеспокоенность касательно его воздействия на уязвимые домохозяйства, в особенности те, которые страдают от „топливной нищеты“ и могут не иметь возможности нормально отапливать свои дома», — подчеркивается в тексте документа.

Аналитики признали, что росту цен во многом поспособствовали антироссийские санкции и возможность введения эмбарго на российские энергоресурсы.

Ранее немецкие ученые констатировали, что Германия будет зависеть от российского газа еще не менее двух лет.