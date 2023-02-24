Мир 24 февраля 2023, 18:41 Британская журналистка назвала шесть сценариев завершения конфликта на Украине Журналист The Times Филп: конфликт на Украине может завершиться по шести разным сценариям РИА «Новости»

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Существует шесть возможных сценариев завершения конфликта на Украине, считает корреспондент британской газеты The Times Кэтрин Филп. Один из обозначенных ею вариантов — ядерная война.

Первый вариант — мирное соглашение. По мнению журналистки, Россия хочет «принудить Киев к невыгодному миру», при этом заставить Украину сесть за стол переговоров крайне сложно.

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Второй сценарий — битва на истощение. Третий — прекращение огня и заморозка конфликта. Четвертый — «отступление России и победа Украины», при этом Филп признала, что пока неясно, как может выглядеть эта победа, и даже западные сторонники Украины уверены, что она навсегда потеряла Крым, который жаждет вернуть.

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Пятый сценарий — «крах Украины и победа России». Наконец, шестой вариант журналистка обозначила как «ядерная война, или вмешательство НАТО». Она считает, что если бы Россия применила ядерное оружие, это спровоцировало бы прямое вмешательство НАТО.