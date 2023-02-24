24 февраля 2023, 18:41
Британская журналистка назвала шесть сценариев завершения конфликта на Украине
Журналист The Times Филп: конфликт на Украине может завершиться по шести разным сценариям
Существует шесть возможных сценариев завершения конфликта на Украине, считает корреспондент британской газеты The Times Кэтрин Филп. Один из обозначенных ею вариантов — ядерная война.
Первый вариант — мирное соглашение. По мнению журналистки, Россия хочет «принудить Киев к невыгодному миру», при этом заставить Украину сесть за стол переговоров крайне сложно.
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Второй сценарий — битва на истощение. Третий — прекращение огня и заморозка конфликта. Четвертый — «отступление России и победа Украины», при этом Филп признала, что пока неясно, как может выглядеть эта победа, и даже западные сторонники Украины уверены, что она навсегда потеряла Крым, который жаждет вернуть.
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Пятый сценарий — «крах Украины и победа России». Наконец, шестой вариант журналистка обозначила как «ядерная война, или вмешательство НАТО». Она считает, что если бы Россия применила ядерное оружие, это спровоцировало бы прямое вмешательство НАТО.Пока конец конфликта на Украине даже не просматривается, констатировала Кэтрин Филп.
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