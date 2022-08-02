Британская ВР еще больше разбогатела благодаря росту цен на топливо

Нефтяному гиганту удалось нажиться благодаря растущим ценам на топливо из-за ситуации на Украине. Об этом написала газета The Guardian.

BP в первом квартале получила прибыль в размере 6,2 миллиарда долларов. Это максимум более чем за 10 лет. С апреля по июнь этого года доходность компании вновь побила рекорд.

Выручка выросла на 35% во втором квартале и составила 69,5 миллиарда долларов. Свободный денежный поток — прибыль после капитальных вложений — увеличился на 32% — до 10,86 миллиарда долларов, капитальные же затраты сократились на 23% и составили 2,9 миллиарда долларов.

Корпорация объяснила, что большая прибыль связана с «повышенной маржой переработки [сырой нефти в нефтепродукты]» и огромными объемами продаж.

Доходы нефтяных компаний в Соединенном Королевстве и за его пределами за последние месяцы резко увеличились, и это несмотря на то, что люди столкнулись с беспрецедентным ростом цен. При этом повышение счетов за электроэнергию повлияло инфляцию в Великобритании, она увеличилась на 9,4% и стала максимальной за последние 40 лет.