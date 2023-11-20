Мир 20 ноября 2023, 02:54 Британская ведущая случайно оголила грудь на камеру Телеведущая Аманда Холден случайно оголила грудь на кадрах для соцсети Freepik

Читать 360tv в

Британская 52-летняя актриса и ведущая Аманда Холден записала видео для социальной сети и случайно оголила грудь. В Stories артистка прикрыла сосок эмодзи в виде апельсина.

Актриса в видео демонстрировала свой рабочий образ. На ней надето красное шелковое платье на тонких бретелях и свитер с молнией на горловине. Актриса приподняла свитер и случайно продемонстрировала грудь. Холден на видео «прикрыла» свой конфуз стикером.

Реклама

«О, нет! Ты только что это увидел?» — спросила актриса у того, кто ее снимал.

В июне новозеландская чемпионка мира по боксу Чернека Джонсон пришла топлес на взвешивание перед поединком. Спортсменка вышла с голой грудью, покрытой белой краской — боди-арт на теле девушки имитировал топ. Так спортсменка решила эпатировать журналистов перед боем с англичанкой Элли Скотни.