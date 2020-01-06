Британская стюардесса сломала ногу в семи местах из-за турбулентности

Самолет вылетел из республики Куба и взял курс на британский Манчестер. 27-летняя стюардесса Иден Гаррити раздавала пассажирам горячее питание, толкая тележку по узкому проходу между рядами. Вдруг самолет оказался в зоне турбулентности. По громкой связи пилот попросил всех сесть на свои места и пристегнуться.

Сначала стюардесса закрепила тележку с едой и только потом попыталась застегнуть ремень безопасности. Прежде, чем она села в кресло, самолет стало сильно трясти. Это произошло из-за мощного шторма посреди Атлантики. Девушка оказалась на полу в салоне и лежала почти неподвижно в течение часа, пока другим членам экипажа удастся с паникой среди пассажиров и усадить всех на места. Затем Иден ждала еще семь часов до того, как самолет приземлиться в аэропорту.

«Это была худшая турбулентность, которую я испытывала будучи стюардессой или пассажиром. Это было ужасно. Силой турбулентности меня прижало к полу, вдавило в него», — вспомнила о том полете Иден Гаррити.

В аэропорту медики оказали девушке помощь и направили ее в больницу. Оказалось, что у нее сломана нога в семи местах. Девять дней стюардесса испытывала мучительную боль, пока находилась в лечебном учреждении. Ей скрепили кости специальными металлическими спицами, а конечность загипсовали. Заживление перелома заняло два месяца, реабилитация — много недель.

Тот памятный для Иден рейс произошел 2 августа. Только к Рождеству девушка могла утверждать, что наконец заново научилась ходить