Мир 10 декабря 2023, 03:38 Британская семья дважды хоронила родственника из-за ошибки морга Daily Mail: семья из Уэльса два раза хоронила близкого из-за путаницы в морге РИА «Новости»

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Скорбящая семья в Южном Уэльсе провела вторые похороны для родственника из-за путаницы в местном морге. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Персонал морга при больнице Grange University в Южном Уэльсе в первый раз отдал им не те останки. Родственники кремировали тело, а потом уже узнали, что это был незнакомец. В местном совете по вопросам здравоохранения обнаружили это несоответствие, о котором и сообщили шокированной таким известием семье.

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«Мы выявили эту ошибку с помощью наших собственных процессов, и после первоначального анализа мы уверены, что это единичная человеческая ошибка», — заявили местные власти.

Люди были вынуждены организовать вторые похороны спустя две недели. Все расходы оплатил департамент здравоохранения, уточнили в газете.

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