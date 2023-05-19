Мир 19 мая 2023, 23:45 Британская рок-группа Blur анонсировала выход первого за долгое время альбома Первый за восемь лет альбом группы Blur выйдет 14 июля YouTube

Читать 360tv в

Британский рок-коллектив Blur под руководством Деймона Албарна выпустит первый за восемь лет альбом. Об этом сообщило издание «Газета.ru».

Выход девятого студийного альбома «The Ballad of Darren» запланирован на 14 июля, он станет первым лонгплеем Blur за восемь лет.

Реклама

Возвращение группы ознаменовалось выходом нового сингла «The Narcissist», который войдет в альбом. Всего в трек листе заявлено 12 композиций. Продюсером нового альбома значится Джеймс Форд.

Фронтмен группы описал альбом как «рефлексию», а гитарист Грэм Коксон отметил, что с возрастом стал больше придавать значения тому, чтобы его музыка была наполнена «правильными эмоциями и намерениями».

Группа Blur начала свою деятельность в Лондоне в 1988 году, за этот период команда дважды уходила в творческий отпуск: в 2004–2008 и 2016–2022 годах.