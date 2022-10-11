Британская разведка признала достаточный объем вооружений России после ударов по Украине | 360°

Мир 11 октября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Британская разведка признала достаточный объем вооружений России после ударов по Украине Глава британской спецслужбы Флеминг заявил о серьезном запасе вооружений у России Defense.gov

Читать 360tv в

Россия обладает очень большим запасом вооружений, о чем свидетельствуют массированные удары по украинским городам и областям, нанесенные 10 октября. Об этом в эфире радиостанции «Би-би-си» заявил глава британской спецслужбу радиоэлектронной разведки Центра правительственной связи Джереми Флеминг. Отрывок интервью медиахолдинг опубликовал на своей странице в Twitter.

Собеседник журналиста отметил, что Россия владеет «глубоким запасом» вооружений, а ее оборонно-промышленный комплекс продолжает хорошо работать. Очередным доказательством этому стали удары по инфраструктуре Украины в минувший понедельник, 10 октября, а также продолжение интенсивных боевых действий.

Реклама

Также Флеминг ответил, что британские спецслужбы не увидели признаков готовности России к применению ядерного оружия.

Реклама

«Я надеюсь, что мы увидим индикаторы, если они начнут идти по этому пути», — подчеркнул глава британского ведомства.

Президент России Владимир Путин в минувший понедельник на заседании Совета Безопасности заявил о массированных ударах по объектам энергетики, связи и военного управления Украины. Сегодня Минобороны сообщило, что продолжило наносит новые удары, которые достигли всех поставленных целей.

2 0 0 0 0 0