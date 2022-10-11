Британская разведка признала достаточный объем вооружений России после ударов по Украине | 360°

Все новости

Подмосковье

11 октября 2022, 16:20

Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске

Мир

11 октября 2022, 16:19

НАТО не увидел признаков, что Россия намерена использовать ядерное оружие

Реклама

Важное

11 октября 2022, 16:18

НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры

Подмосковье

11 октября 2022, 16:13

Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме

Власть

11 октября 2022, 16:01

Захарова назвала главные цели киевского режима

Мир

11 октября 2022, 16:01

Путин встретился с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге

Эксклюзив

11 октября 2022, 15:58

«Кто, кроме нас». Мобилизованный житель Балашихи поделился своим взглядом на участие в СВО

Власть

11 октября 2022, 15:56

Кремль не изучал идею запретить выезд из России для военнообязанных

Образование

11 октября 2022, 15:56

Образовательная платформа «Сферум» запустила акцию для учителей «Марафон общения»

Мир

11 октября 2022, 15:25

Британская разведка признала достаточный объем вооружений России после ударов по Украине

Глава британской спецслужбы Флеминг заявил о серьезном запасе вооружений у России

Читать 360tv в

Россия обладает очень большим запасом вооружений, о чем свидетельствуют массированные удары по украинским городам и областям, нанесенные 10 октября. Об этом в эфире радиостанции «Би-би-си» заявил глава британской спецслужбу радиоэлектронной разведки Центра правительственной связи Джереми Флеминг. Отрывок интервью медиахолдинг опубликовал на своей странице в Twitter.

Собеседник журналиста отметил, что Россия владеет «глубоким запасом» вооружений, а ее оборонно-промышленный комплекс продолжает хорошо работать. Очередным доказательством этому стали удары по инфраструктуре Украины в минувший понедельник, 10 октября, а также продолжение интенсивных боевых действий.

Реклама

Также Флеминг ответил, что британские спецслужбы не увидели признаков готовности России к применению ядерного оружия.

Реклама

«Я надеюсь, что мы увидим индикаторы, если они начнут идти по этому пути», — подчеркнул глава британского ведомства.

Президент России Владимир Путин в минувший понедельник на заседании Совета Безопасности заявил о массированных ударах по объектам энергетики, связи и военного управления Украины. Сегодня Минобороны сообщило, что продолжило наносит новые удары, которые достигли всех поставленных целей.

Великобритания

Россия

Оружие

Украина

2

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама