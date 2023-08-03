Мир 03 августа 2023, 11:42 Британская разведка обвинила кусты и сорняки в создании сложностей для ВСУ Разведка Великобритании назвала сорняки фактором, мешающим продвижению ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Продвижению Вооруженных сил Украины на юге мешают кусты и небольшие деревья, отрастающие на поле боя, заявили в разведке Великобритании. Сообщение о вине растений опубликовали в Twitter.

Британские разведчики указали, что преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными. При этом в условиях теплого и влажного лета рост кустарников и сорняков ускоряется.

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Такая растительность становится укрытием. С ее помощью российские силы маскируют свои позиции, добавили военные. Еще один минус сорняков, по их словам, в том, что они затрудняют обезвреживание минных полей.

Контрнаступление, на которое украинские власти возлагали большие надежды и широко анонсировали, началось в начале июня. Ни на одном из участков фронта результатов ВСУ добиться не удалось.