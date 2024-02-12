Мир 12 февраля 2024, 17:31 Британская разведка назвала сроки окончания СВО MI-6 передала Зеленскому доклад, указав сроки окончания СВО РИА «Новости»

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Британская разведывательная служба MI-6 передала в администрацию президента Украины Владимира Зеленского доклад, в котором указали примерные сроки окончания спецоперации. Аналитики оценили возможности России, сообщило издание «ДОН 24», ссылаясь на источник.

Аналитики уточнили, что Россия оставила Запад позади по производству вооружений. Однако его уровня пока недостаточно для крупного наступления в текущем году. Вероятно, через три года ВС России получат решающее превосходство, заявили в MI-6.

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В докладе также привели данные по производству оружия, которые представил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в декабре 2023 года. По его словам, в прошлом году входящие в военно-промышленный комплекс предприятия выпустили 1530 танков и 2518 боевых бронированных машин. Уровень производства с 2022 года возрос на 560%.

Ранее сообщалось, что Шойгу проверил ход выполнения оборонзаказа на входящих в концерн «Калашников» предприятиях в Удмуртии.