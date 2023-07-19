Мир 19 июля 2023, 12:18 Британская разведка назвала главный объект своего внимания Глава MI6 Мур заявил, что Китай стал главным объектом наблюдения для ведомства РИА «Новости»

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Служба британской разведки MI6 сконцентрировала свое внимание главным образом на Китае. Об этом на выступлении в посольстве Великобритании в Праге заявил глава ведомства Ричард Мур, его слова привело издание Politico.

«Для моей службы Россия не является самым важным и единственным стратегическим объектом внимания. Еще больше ресурсов мы посвящаем Китаю, это отражает растущую важность данной страны», — сказал он.

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Мур подчеркнул, что сотрудничество с Китаем важно абсолютно для всех стран.

«Иначе ни одна международная глобальная проблема решена не будет», — добавил глава MI6.

Ранее посол Китай в России Чжан Ханьхуэй заявил, что российско-китайские отношения не подвержены влиянию политических вирусов и являются истинной цитаделью правды. По его словам, обе страны долгое время вместе вели борьбу против угроз, которые исходили от мировых гегемонов.