19 июля 2023, 12:18
Британская разведка назвала главный объект своего внимания
Глава MI6 Мур заявил, что Китай стал главным объектом наблюдения для ведомства
Служба британской разведки MI6 сконцентрировала свое внимание главным образом на Китае. Об этом на выступлении в посольстве Великобритании в Праге заявил глава ведомства Ричард Мур, его слова привело издание Politico.
«Для моей службы Россия не является самым важным и единственным стратегическим объектом внимания. Еще больше ресурсов мы посвящаем Китаю, это отражает растущую важность данной страны», — сказал он.
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Мур подчеркнул, что сотрудничество с Китаем важно абсолютно для всех стран.
«Иначе ни одна международная глобальная проблема решена не будет», — добавил глава MI6.
Ранее посол Китай в России Чжан Ханьхуэй заявил, что российско-китайские отношения не подвержены влиянию политических вирусов и являются истинной цитаделью правды. По его словам, обе страны долгое время вместе вели борьбу против угроз, которые исходили от мировых гегемонов.
Великобритания
Россия
Китай
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