Британская принцесса решила не отменять свадьбу из-за пандемии коронавируса

Торжество запланировано на 29 мая. Отмечается, что оно пройдет скромно, рассказала герцогиня Сара Йоркская, экс-супруга принца Эндрю. Она также добавила, что свадьбу невеста оплачивает сама.

Герцогиня Йоркская заявила, что Беатрис не расстроится, даже если торжество придется перенести. Она понимает, какая ситуация сейчас происходит в мире.

Принцесса и миллиардер попросили гостей церемонии не дарить им подарков. Вместо этого они предложили помочь благотворительным организациям.