Британская принцесса решила не отменять свадьбу из-за пандемии коронавируса
Британская принцесса Беатрис, последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы, не планирует отменять свадьбу с миллиардером Эдоардо Мапелли-Моцци из-за коронавируса. Об этом написал «Царьград».
Торжество запланировано на 29 мая. Отмечается, что оно пройдет скромно, рассказала герцогиня Сара Йоркская, экс-супруга принца Эндрю. Она также добавила, что свадьбу невеста оплачивает сама.
Герцогиня Йоркская заявила, что Беатрис не расстроится, даже если торжество придется перенести. Она понимает, какая ситуация сейчас происходит в мире.
Принцесса и миллиардер попросили гостей церемонии не дарить им подарков. Вместо этого они предложили помочь благотворительным организациям.