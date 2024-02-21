Мир 21 февраля 2024, 09:49 Британская правительственная организация вела разведку в Херсонской области ФСБ: «Британский совет» занимался разведкой под Херсоном

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Правительственная организация Великобритании «Британский совет» разведывала информацию в Херсонской области через свои подконтрольные конторы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Вскрыта деятельность британской правительственной организации <…>, которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима…» — указали в ведомстве.

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Организация использовала украинских беженцев, проживающих в Великобритании, чтобы те собирали информацию военно-политического характера через знакомых в Херсонской области.

Российские спецслужбы проверят работу «Британского совета» в регионе. Также специалисты установят все сотрудничавших с организацией людей.

Известно, что под влияние «Британского совета» попал россиянин — житель Новой Маячки Сергей Чебукин. Ранее этот мужчина, по данным ФСБ, разделял ультранационалистические взгляды. Он вовремя понял, что его пытаются втянуть в преступную группировку, и обратился в правоохранительные органы.