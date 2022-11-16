Мир 16 ноября 2022, 16:11 Британская поп-группа Blur объявила о своем возрождении The Guardian: Blur готовится к воссоединению к следующему году Викимедиа

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Следующим летом британская брит-поп-группа Blur готовится дать концерт на лондонском стадионе Уэмбли после семилетнего перерыва. Об этом сообщило издание The Guardian.

Как рассказал гитарист Грэм Коксон, он мечтал об этом выступлении долгое время.

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«Я действительно с нетерпением жду возможности снова сыграть с моими братьями из Blur и исполнить все эти замечательные песни. Живые выступления Blur всегда были для меня чем-то потрясающим», — процитировало ИА НСН слова Коксона.

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Фронтмен группы Дэймон Албарн отметил, что пришло время снова исполнить старые песни, а барабанщик Дейв Раунтри указал на прекрасную возможность вернуться на сцену после хаоса прошедших лет.

Последнее выступление Blur прошло в Великобритании в 2015 году. За свою карьеру музыканты выпустили восемь студийных альбомов. Главной их наградой стала номинация Brit Awards «За выдающийся вклад в музыку».