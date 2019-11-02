Британская полиция: погибшие в грузовике 39 человек были вьетнамцами

В правоохранительных органах графства Эссекс в Великобритании сообщили, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами. Также было добавлено, что полиция нашла родственников некоторых погибших граждан и связалась с правительством Вьетнама.

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Ранее СМИ стало известно, что 23 октября в промзоне города Грейс графства Эссекс была найдена фура с 39 трупами. Среди погибших — 38 взрослых и один подросток. При этом первоначально сообщалось, что все они граждане КНР.

Сам контейнер предположительно был перевезен в Британию в ночь на среду 23 октября из Бельгии, а сама фура оказалась из Северной Ирландии. Расследование, инициированное в Бельгии и Великобритании, на данный момент не дало никаких результатов.