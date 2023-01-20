Мир 20 января 2023, 08:47 Британская полиция обещала изучить видео с Сунаком, где он сидит без ремня безопасности Telegraph: премьера Сунака могут оштрафовать на 500 фунтов за непристегнутый ремень Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Правоохранительные органы Великобритании начали расследование в связи со случаем, когда британский премьер-министр Риши Сунак сидел на заднем сиденье машины без ремня безопасности. Об этом сообщила газета The elegraph со ссылкой на полицию графства Ланкашир.

«Мы в курсе дела [об отсутствии ремня безопасности у Сунака], и мы в нем разберемся», — сказал представитель полиции графства Ланкашир.

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Сам Сунак проводит в стране кампанию безопасности, согласно которой любой водитель или пассажир транспортного средства без ремня безопасности нарушает закон и должен оплатить штраф до 500 фунтов стерлингов.

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Ранее премьер в соцсетях выложил видео, на котором он находится на заднем сиденье движущегося автомобиля. Политик рассказал о государственном финансировании свыше 100 проектов на общую сумму 2,1 миллиарда фунтов. Эти средства пойдут на стимулирование экономики в регионах.

Однако пользователи Сети заметили, что Сунак ехал в машине без ремня безопасности. Газета The Guardian со ссылкой на представителя Даунинг-стрит написала, что Сунак принес извинения за поездку без ремня безопасности.