Британская полиция депортирует попросивших убежища мигрантов из Руанды

Министерство внутренних дел Великобритании объявило о депортации мигрантов из Руанды, попросивших убежища. Первый рейс отправится через месяц, сообщила газета Independent.

Полиция уже начала рассылать уведомления нелегальным мигрантам, в первую очередь, одиноким мужчинам. Им пока не представят убежища на фоне «юридических проблем». Однако у жителей Руанды есть шанс — заявления будут рассмотрены после их возвращения на родину. В случае успеха их признают беженцами.

«Тем, кто не подал заявки, будет предложена возможность подать заявление на получение визы по другим иммиграционным маршрутам», — объяснили в британском МВД.

В этом году, по меньшей мере, 7 739 человек пересекли Ла-Манш и прибыли в Великобританию. Это в три раза больше, чем год назад. О новом порядке работы с мигрантами в апреле объявила министр внутренних дел Прити Патель. Премьер-министр Борис Джонсон тогда заявил, что из страны будут высланы десятки тысяч человек.