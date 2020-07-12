Британская пенсионерка обманом получила от государства 1,5 млн фунтов
Как сообщило издание Daily Mail, никаких заболеваний у бабушки не было. Зато у нее в сумочке лежали два удостоверения об инвалидности. Оба на ее имя. О ее мошенничестве не знал даже супруг. Когда к ним в дом пришли полицейские и показали водительские права жены, то он отметил, что они есть у всех. Ответ его его поразил: «Нет, если водитель слепой».
Свое мошенничество Кристина Помфри начала еще в 2002 году. Неладное заподозрили сотрудники британского министерства труда и пенсий. Агенты в течении трех лет тайно следили за ней. Смотрели, как она водит машину, читает газеты и забирает внуков из школы.
«Люди думают, что я, должно быть, знал, чем она занималась и куда ушли все деньги, но ответ на оба вопроса — я понятия не имею. Она самая хитрая женщина, которую я когда-либо знал», — сказал 60-летний муж Помфри.
Кристина Помфри предстала перед судом. Она признала свою вину, но это не произвело никакого впечатления.
«Вы украли один миллион фунтов стерлингов у ваших сограждан. Деньги, которые могли пойти на строительство школ и больниц», — заявил судья. Он приговорил ее к трем годам и восьми месяцам тюрьмы.
Издание Daily Mail заявило, что этот случай в стране не единственный. По итогам прошлого года выплаты по мошенническим заявлениям в стране выросли до 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. В этом году, из-за пандемии коронавируса количество подобных выплат вырастет еще больше.