Британская пенсионерка обманом получила от государства 1,5 млн фунтов

Пособие общей суммой в 1,5 миллиона фунтов стерлингов получила за 18 лет жительница Великобритании Кристина Помфри. Пенсионерка придумала, как провести безбедную старость. Она получала социальные пособия по потере зрения и как человек с рассеянным склерозом.

Как сообщило издание Daily Mail, никаких заболеваний у бабушки не было. Зато у нее в сумочке лежали два удостоверения об инвалидности. Оба на ее имя. О ее мошенничестве не знал даже супруг. Когда к ним в дом пришли полицейские и показали водительские права жены, то он отметил, что они есть у всех. Ответ его его поразил: «Нет, если водитель слепой».

Свое мошенничество Кристина Помфри начала еще в 2002 году. Неладное заподозрили сотрудники британского министерства труда и пенсий. Агенты в течении трех лет тайно следили за ней. Смотрели, как она водит машину, читает газеты и забирает внуков из школы.

«Люди думают, что я, должно быть, знал, чем она занималась и куда ушли все деньги, но ответ на оба вопроса — я понятия не имею. Она самая хитрая женщина, которую я когда-либо знал», — сказал 60-летний муж Помфри.

Кристина Помфри предстала перед судом. Она признала свою вину, но это не произвело никакого впечатления.

«Вы украли один миллион фунтов стерлингов у ваших сограждан. Деньги, которые могли пойти на строительство школ и больниц», — заявил судья. Он приговорил ее к трем годам и восьми месяцам тюрьмы.

Издание Daily Mail заявило, что этот случай в стране не единственный. По итогам прошлого года выплаты по мошенническим заявлениям в стране выросли до 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. В этом году, из-за пандемии коронавируса количество подобных выплат вырастет еще больше.