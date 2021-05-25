Британская модель умерла от тромбоза после укола AstraZeneca

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca закончилась для 39-летней британской модели Стефани Дюбуа смертью. Прививку девушка сделала в больнице кипрского города Пафос. Несколько дней она жаловалась на плохое самочувствие, после чего впала в кому. Об этом сообщила газета The Sun.

Первую дозы вакцины Стефани ввели 6 мая. На своей странице в Facebook она написала, что ее самочувствие после укола резко ухудшилось.

«Я чувствую себя ужасно. Пицца и постель — это для меня», — написала она. Спустя восемь дней девушку доставили в больницу из-за проблем с дыханием. Сама модель написала, что проснулась в нормальном состоянии, но спустя час начала задыхаться. У нее начались боли в теле и мигрень.

Врачи забрали ее в больницу, где поставили капельницу и отправили на полный анализ крови, чтобы выяснить причину недомогания. Проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Стефани Дюбуа оставалась в больнице пять дней. 19 мая она впала в кому, а 21 мая умерла от кровоизлияния в мозг. В главной государственной больнице Кипра заявили, что у модели никаких серьезных заболеваний не было.

Представитель Министерства здравоохранения Хараламбос Харилау заявил, что расследованием смерти девушки займется Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Официального подтверждения, что причиной ухода из жизни стала прививка, пока нет. Стефани стала первым человеком на Кипре, который скончался после прививки AstraZeneca. До этого тромбы появились только у двоих, но до этого у них были проблемы со здоровьем и никто из них не умер.

Вакцина AstraZeneca уже вызывала вопросы у властей стран Европы. EMA провело расследование воздействия препарата на образование тромбов у привитых. Большинство подобных случаев зафиксировали у женщин старше 60 лет. Однако в европейском ведомстве отметили, что риск летального исхода от коронавируса выше, чем от прививки.

Британское агентство по регулированию лекарственных средств заявило, что частота образования тромбов после первой дозы вакцины AstraZeneca составляет один на 10,5 миллиона и один на миллион после второй дозы. Всего в стране умерли 49 человек после прививки.