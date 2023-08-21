21 августа 2023, 16:13
Британская медсестра получила пожизненный срок за убийство младенцев
CNN: в Великобритании медсестру осудили на пожизненный срок за убийство детей
Британскую медсестру Люси Летби, покушавшуюся на жизнь шести грудничков и убившую семь новорожденных, суд присяжных признал виновной и приговорил к пожизненному тюремному заключению. Об этом заявил судья коронного суда Манчестера Джеймс Госс, сообщил телеканал CNN.
Обвиняемая убивала детей разными способами. Лесли пыталась опровергнуть выдвинутые против нее обвинения и в качестве оправдания заявляла о плохой санитарной обстановке в больнице.
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В то же время полиция обнаружила десятки записок, сделанных рукой медсестры. В них Лесли писала, что убила новорожденных намеренно.
«Я не заслуживаю жизни. Я убила их намеренно, потому что я недостаточно хороша, чтобы заботиться о них», — говорилось в одной из записок медсестры.
В итоге подсудимая признала вину. Всего от рук бывшей медсестры пострадали 13 грудничков в период с 2015 по 2016 годы, сообщило издание «Известия».
Великобритания
Медицина
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