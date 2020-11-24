Британская королева пожаловала сыну экс-банкира Лебедева титул барона Сибирского

Королева Великобритании Елизавета II присвоила бизнесмену и издателю Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского. Этим летом он стал членом Палаты лордов в британском парламенте.

«Королева была рада жалованной грамотой, скрепленной большой государственной печатью, присвоить пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации», — сообщил правительственный бюллетень The Gazette.

Евгений Лебедев — сын бывшего банкира и предпринимателя Александра Лебедева. Он владеет компанией, которая выпускает газеты Evening Standard и The Independent.

Летом он стал членом Палаты лордов парламента Великобритании. Лебедев — пожизненный английский пэр. У него есть японский ресторан в Лондоне и отель в Италии. Королева пожаловала ему новый титул по рекомендации премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.