Мир 13 марта 2023, 15:31 Британская контрразведка поможет бизнесу в связи с российскими угрозами Times: британская контрразведка MI5 поможет фирмам бороться с угрозами из Китая и России Википедия

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Британская служба разведки MI5 окажет содействие представителям бизнеса в страны в борьбе с угрозами, которые якобы исходят от Китая и России. Об этом сообщила газета The Times.

По данным источника, правительство создаст новое подразделение, которое будет целенаправленно помогать компаниям в рамках структуры контрразведки. Специалисты начнут консультировать университеты, исследовательские организации и фирмы, которые могут подвергнуть промышленному шпионажу.

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«Этот шаг станет последним в рамках выхода службы MI5 и остальных разведывательных структур из тени», — сообщили журналисты.

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Также контрразведка возьмет на себя функцию разработки рекомендаций по работе с иностранными компаниям, по ведению дел с китайскими компаниями или вопросам закупки промышленного оборудования.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала нынешнего главу правительства Риши Сунака занять более жесткую позицию по отношению к Китаю.