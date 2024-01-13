Мир 13 января 2024, 04:07 Британская компания Ambrey заявила об атаке хуситов на танкер с российской нефтью Pixabay

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Йеменские хуситы могли ошибочно атаковать танкер с российской нефтью в Аденском заливе, судно было под флагом Панамы. Об этом сообщила британская компания Ambrey, специализирующаяся по безопасности на море, передало Reuters.

В материале сказано, что организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявила о получении сообщения о запуске ракеты в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден.

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«Капитан сообщил о падении ракеты в воду на расстоянии 400-500 метров, за которой следовали три небольших судна», — заявили в UKMTO.

В Ambrey заявили, что второй танкер атаковали по ошибке, когда «он перевозил российскую нефть».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что хуситы являются террористической группировкой. Он обещал продолжение атак США по объектам движения, пока не прекратятся удары по торговым судам в Красном море.