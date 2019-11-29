Британская книжная сеть назвала Грету Тунберг «Автором года»

«Эта своевременная книга раскрывает красноречие и ярость глобального экологического движения», — говорится на сайте Waterstones.

Джереми Кларксон возненавидел Грету Тунберг. Экология убила машины? Подробнее

В аннотации к сборнику написали, что эта книга — «шанс завладеть небольшим кусочком истории, познакомившись с работой вдохновляющего и дальновидного лидера, чьи усилия напоминают о том, что все мы важны, что наши голоса имеют силу, и что все мы должны начать изменения, в которых так отчаянно нуждается наш мир».

Грета Тунберг с 2018 года перестала ходить в школу и посвятила свою жизнь борьбе с изменением климата. Она стала известна во всем мире после эмоционального выступления на климатическом саммите ООН. Сейчас девочка находится в США. В Штатах она встретилась с одним из самых известных в мире борцов за сохранение окружающего мира — голливудским актером Леонардо ДиКаприо. Тунберг собирается посетить климатический форум в Мадриде. Добраться до Испании она планирует на катамаране.