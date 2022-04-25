Британская газета назвала преступлением действия США против России

Соединенные Штаты Америки совершили преступление против России, заморозив золотовалютные резервы (ЗВР) Центробанка, а также оказывая беспрецедентное давление на страны мира, чтобы вынудить их присоединиться к антироссийской санкционной политике. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты Rai Al Youm Саид Халил аль-Абси.

Решение Белого дома о заморозке резервов ЦБ РФ подрывает доверие к мировой финансовой системе, показывая, что Вашингтон может мгновенно ограничить доступ к ЗВР любой страны.

«Когда они прибирают к рукам чужие деньги одним росчерком пера, то нарушают один из важнейших принципов экономического строя — принцип экономической свободы», — заявил аль-Абси.

Влияние антироссийских санкций ощутил весь мир. Ограничения на импорт и экспорт привели к дефициту некоторых групп товаров, что в значительной степени сказалось на уровне жизни. Публицист призвал мировые державы «положить конец гегемонии США».

«Необходимо, чтобы все страны, имеющие право голоса, выступили против Америки. Она должна прекратить использовать контроль над мировой финансовой системой, с помощью которой оказывает давление на страны и народы мира», — подытожил Аль-Абси.

О бессмысленности антироссийских санкций заговорили в Европе. Член Европарламента от Ирландии Клэр Дейли указала на тот факт, что за всю историю санкционными мерами не удавалось достичь мира или добиться смены режима. Однако рестрикции против России способны разрушить европейскую экономику, подчеркнула евродепутат.