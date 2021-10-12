Британская газета извинилась за фейк о краже формулы AstraZeneca для «Спутника V»

Британским СМИ пришлось извиняться за фейковые статьи о российской вакцине «Спутник V». В материалах шла речь о краже формулы AstraZeneca для разработки российского препарата.

Первой извинения принесла газета Daily Express, сообщили в официальном Telegram-канале российской вакцины. Издание удалило текст-перепечатку со своего сайта и признало предоставление ложной информации в исходной публикации Тhе Sun об использовании создателями «Спутника V» разработок Оксфордского университета.

«До нашего сведения дошло, что это [сообщение о краже вакцины] было ложью, поскольку информация об изобретателе вакцины „Спутник V“ (НИЦЭМ имени Гамалеи — прим. ред.) общеизвестна», — отметили в Daily Express.

Газета подчеркнула, что в размещенной The Sun статье тоже содержались ложные сведения, и опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций по этому поводу.

The Sun выпустила исправленную версию материала, где процитировала позицию РФПИ.

Разрешившуюся в пользу «Спутника V» ситуацию в фонде назвали очередной победой в борьбе с негативной кампанией западной прессы в отношении российской вакцины.