Мир 14 апреля 2023, 01:19 Британская бомба вынудила эвакуировать 6000 человек в Германии Bild: около шести тысяч немцев эвакуировали из-за британской бомбы в городе Нойс Википедия

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Правоохранители провели эвакуацию около шести тысяч жителей города Нойс, расположенного в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Такие меры приняли после обнаружения британской бомбы, написала немецкая газета Bild.

Неразорвавшийся снаряд обнаружили 13 апреля на строительной площадке в центре города. На месте необычной находки было установлено, что она весит свыше 250 килограмм.

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«Из-за возможного взрыва до 6000 человек вынужденно покинули свои дома в Нойсе», — говорится в материале.

Власти населенного пункта также внесли изменения в расписание маршрута нескольких автобусов и призвали горожан какое-то время не приближаться к месту находки. Специальные службы обезвредят бомбу в ближайшее время.

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