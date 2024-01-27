Мир 27 января 2024, 15:14 Британская балерина умерла в США из-за печенья с арахисом People: балерина умерла в США из-за печенья с неправильной этикеткой Unsplash

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Британская балерина Орла Баксендейл переехала в США, чтобы покорять большую сцену. Но из-за оплошности 25-летняя танцовщица скончалась, сообщило издание People.

Девушка съела печенье, на этикетке которого в составе не указали арахис. Балерина перенесла тяжелый анафилактический шок, спровоцированный аллергией на лакомство из популярной сети супермаркетов.

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами отозвало около 500 упаковок печенья, проданного с ноября по декабрь 2023 года. Оказалось, что поставщик заменил в рецептуре соевые орехи на арахис, не уведомив об этом своего главного специалиста по безопасности.

«Орла была действительно единственной в своем роде. Она была красивой, лучезарной, храброй душой, которая всегда верила, что осуществит свои самые большие мечты — и это именно то, что она сделала», — сказали близкие умершей.

В августе 2023 года в Белгороде умерла девятилетняя девочка. Причиной стала аллергическая реакция на введенный через капельницу антибиотик.