Британская армия уничтожила «российские» танки на учениях в Солсбери. Видео

Огромные столпы огня озарили британское небо, пока бронетехника мчалась по искусственному городу на равнине Солсбери в Уилтшире. Его построили специально для учебных демонстрационных боев.

Это ежегодное событие призвано продемонстрировать возможности британской армии, ее солдат и передовых технологий.

В этом году учебные бои шли в течение нескольких дней. В них участвовали рота А 1-го батальона Королевского Уэльса, оснащенная танками «Челленджер-2» из эскадрильи «В», Королевские гусарские войска и 26-й отряд инженерного полка.

На учениях также были задействованы вертолеты Apache и несколько бронемашин. Их использовали при нападении на условно оккупированный врагом квартал и для транспортировки раненых.

На мероприятии было представлено несколько интерактивных стендов с таким оружием, как многозарядная ракетная система (MLRS) и бронированная самоходная ракетная система.