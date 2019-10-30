Британская армия уничтожила «российские» танки на учениях в Солсбери. Видео
Огромные столпы огня озарили британское небо, пока бронетехника мчалась по искусственному городу на равнине Солсбери в Уилтшире. Его построили специально для учебных демонстрационных боев.
Это ежегодное событие призвано продемонстрировать возможности британской армии, ее солдат и передовых технологий.
В этом году учебные бои шли в течение нескольких дней. В них участвовали рота А 1-го батальона Королевского Уэльса, оснащенная танками «Челленджер-2» из эскадрильи «В», Королевские гусарские войска и 26-й отряд инженерного полка.
На учениях также были задействованы вертолеты Apache и несколько бронемашин. Их использовали при нападении на условно оккупированный врагом квартал и для транспортировки раненых.
На мероприятии было представлено несколько интерактивных стендов с таким оружием, как многозарядная ракетная система (MLRS) и бронированная самоходная ракетная система.