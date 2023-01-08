Мир 08 января 2023, 08:32 Британская армия столкнулась с неожиданной проблемой Daily Mail: четверть солдат армии Великобритании страдает от ожирения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Около четверти всех британских солдат страдают от избыточного веса. Об этом в материале для газеты Daily Mail написал обозреватель Шон Рэймент.

«Из 145 тысяч военнослужащих примерно 40 тысяч страдают от ожирения или избыточного веса. Всего с 2010 года от службы из-за этой проблемы отстранили уже более пяти тысяч солдат», — сообщил он.

Реклама

Для борьбы с проблемой около тысячи солдат оказались вынуждены пройти специальный медицинский курс с приемом препаратов, а 60 бойцам даже делали липосакцию.

Реклама

«Мне кажется, что за молодыми солдатами в армии нужно пристально следить. Если не получается контролировать избыточный вес, то этих солдат следует отстранить», — сказал бывший главнокомандующий британской армией лорд Даннатт.

Другой отставной офицер Феррен Морган предположил, что солдаты перестали считать важным поддержание своего веса из-за распространения культуры бодипозитива.

«Этот образ жизни наносит существенный урон здоровью. Я вижу в нем пропаганду ожирения», — добавил он.

Согласно статистике британского Минобороны, в настоящее время риску значительного ухудшения здоровья из-за лишнего веса подвергнуты примерно 39 536 солдат.