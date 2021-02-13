Британская армия столкнулась с нехваткой кадров

В прессу утекло содержание внутреннего отчета Минобороны Великобритании, свидетельствующего о серьезной нехватке кадров в армии. Об этом сообщила Daily Mail.

В отчете говорится, что лишь один из 33 британских пехотных батальонов полностью укомплектован. Даже элитный 1-й батальон Шотландской гвардии столкнулся с нехваткой военнослужащих. Из требуемых 603 солдат и офицеров он может использовать в операциях только 339 человек.

В 2012 году Минобороны подписало с компанией Capita десятилетний контракт на 1,3 миллиарда фунтов (64 миллиарда рублей по тогдашнему курсу). Помимо подбора кадров в эту сумму входит реклама службы в армии.

По словам отставного полковника Ричарда Кемпа, командовавшего британскими войсками в Афганистане, решение привлечь эту компанию было катастрофой.

Capita лишь создала дополнительные бюрократические трудности. Кроме того, солдаты стали массово увольняться со службы из-за низкой оплаты и «ужасающих условий жизни», уверен Кемп.

Согласно отчету, британским сухопутным войскам необходимо почти 15 тысяч солдат. Сейчас на поле боя могут отправиться только 11 тысяч пехотинцев.