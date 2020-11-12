Британская армия потеряла генерала во время учений. Он хотел поднять боевой дух и был брошен

Площадь полигона, где проходили учения, составляет почти 500 квадратных километров. Генерал прилетел туда, чтобы поднять боевой дух солдат. Но после того, как он приземлился на землю, его никто не встретил. Вертолет к этому моменту уже улетел.

Офицеры, которые находились на месте, услышали звук удаляющегося вертолета. Но генерал Карлтон-Смит так и не появился. Они пытались связаться с ним по телефону, но на полигоне не было связи.

Как рассказал изданию источник в военных кругах, визит генерала был крупным событием, которое тщательно планировали. Но когда поняли, что начальника сухопутных войск потеряли, все отправились его искать. Однако генерал сам достаточно быстро добрался до места расположения военных.

«Марк — высококвалифицированный боец спецназа. Он может просто посмотреть на звезды и понять, куда ему нужно двигаться», — пояснил собеседник издания.

При этом он признался, что подобные вещи случаются достаточно часто, но редко становятся достоянием общественности.

В учениях «Цербер» приняли участие более двух тысяч британских военнослужащих. После общения с солдатами генерал Карлтон-Смит отправился обратно в Лондон.