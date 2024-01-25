Мир 25 января 2024, 19:04 Британовед Охошин: консерваторы хотят сместить премьера Англии Сунака, чтобы остаться у власти

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Группа депутатов Консервативной партии Великобритании заявила о намерении добиться отставки премьер-министра страны Риши Сунака. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал старший научный сотрудник Центра британских исследований института Европы РАН Олег Охошин.

По его мнению, консерваторы решились на такие меры, чтобы остаться у власти. Для них тактика смещения лидера является опробованной, отметил эксперт.

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Однако «все эти поползновения» свидетельствуют о деградации того курса, который выбрали члены организации, высказался Охошин.