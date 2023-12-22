Мир 22 декабря 2023, 05:09 Британку уволили за выходку на корпоративе Daily Star: британка потеряла работу из-за выходки на рождественской вечеринке Freepik

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Жительница Великобритании потеряла работу из-за своего поведения на корпоративной вечеринке. Об этом сообщило издание Daily Star.

Девушка пожаловалась на увольнение в социальных сетях. Она призналась, что перед корпоративом обещала руководству «хорошо себя вести». Но что-то пошло не так и после праздника британка получила сообщение об увольнении.

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«Поскольку вы все еще находитесь на испытательном сроке, у нас не было другого выбора, кроме как немедленно расторгнуть ваш трудовой договор», — написала компания-работодатель.

Пост девушки посмотрели более двух с половиной миллионов человек, и всем было интересно узнать, что же она сделала на корпоративе. Подписчики даже предлагали скинуться деньгами, чтобы узнать подробности. Но британка сообщила, что в истории была замешана еще одна сотрудница компании, и раскрыть подробности она может только с разрешения этой женщины.

В компании сообщили, что уволенная девушка совершила «грубый проступок».

Ранее стилист Влад Лисовец посоветовал женщинам отказаться от мини и чересчур прозрачных нарядов на корпоративах. Имиджмейкер порекомендовал выбирать удобную одежду и подчеркивать свой характер через образ.