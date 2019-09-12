  • Британка заболела раком кожи из-за прописанных врачом таблеток

    12 сентября 2019, 11:36

    Артур Блянихов

    В Соединенном Королевстве перед медицинским трибуналом предстанет кардиолог Дэвид Хилдик-Смит, которого обвинили в нарушении врачебной этики и причинении вреда здоровью пациентки. Подробности этого дела раскрыла «Вечерняя Москва» со ссылкой на иностранные СМИ.
    Британка заболела раком кожи из-за прописанных врачом таблеток

    По данным издания, к Хилдик-Смиту обратилась пациентка, которая не могла уснуть после продолжительного перелета. По совету врача она приняла снотворное. Вскоре у девушки развилась зависимость от препарата. Она увеличивала дозировки и однажды заснула на пляже на несколько часов. В итоге ее спина покраснела и покрылась волдырями. Британке диагностировали меланому.

    ИА Nation News уточнило, что сильные солнечные ожоги стали причиной развития заболевания. Медицинский трибунал в Манчестре рассмотрит дело о нарушении врачебной этики.

    Накануне на Сахалине местные медики спасли человека, у которого сердце не билось 25 минут. Он выжил благодаря новому реанимационному оборудованию. Реанимацию проводили с помощью автоматического наружного кардиомассажера.

    «У 56-летнего пациента с сердечно-сосудистой патологией сердце остановилось внезапно. 25 минут проводили реанимационные мероприятия, при помощи этого автоматического наружного кардиомассажера сердечная деятельность была успешно восстановлена», — рассказал заведующий отделением Сахалинской областной больницы Андрей Науменко.