Британка вызвала полицию из-за пальца в земле. В деле не оказалось криминала

Жительница британского города Гейтсхеда во время прогулки с собакой увидела торчащий из размытой дождем земли человеческий палец и вызвала полицию. На поверку оказалось, что это клубень картофеля. Ошибиться было несложно — он действительно очень похож на палец.

Источник фото: Facebook

Как сообщила полиция Нортумбрии в Facebook, на фото из грязи действительно торчал большой палец ноги и правоохранители поехали искать указанное женщиной место.

«Мы нашли это место только для того, чтобы выяснить, что палец на самом деле был картофелем. <…> Наша поисковая группа рассмеялась, когда поняла, что это овощ. <…> Мы можем только похвалить женщину, которая позвонила, за бдительность. Если кто-то действительно наткнется на предполагаемые человеческие останки, сделайте то же самое и позвоните нам», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что если останки, как в этом случае, окажутся овощем, то полицейские собаки поблагодарят за угощение.